Росіяни обстріляли Нікопольський район, зруйновано агропідприємство - голова ОВА

Російські окупанти за день чотири рази обстріляли з артилерії населені пункти Нікопольського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Окупанти били по райцентру та Мирівській громаді. Люди вціліли – це головне. Втім, є руйнування", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів було зруйновано агропідприємство, пошкоджено дев'ять приватних будинків і три господарські будівлі. Також зазнали пошкоджень газопровід і лінія електропередач.

"Початок тижня для решти територій Дніпропетровщини минув відносно спокійно. З повітряними тривогами, але без атак", - додав голова ОВА.