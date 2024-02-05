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17:28 05.02.2024

Під час перекладу пісень під час Нацвідбору на "Євробачення-2024" використовувалася українська жестова мова - перекладачка

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Під час перекладу пісень Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" використовувалася українська жестова мова, повідомила виконавиця пісень жестовою мовою Катерина Заботкіна.

"Це про творчість. Я порівнюю виконання пісні жестовою мовою з невеликою виставою, бо за 3-4 хвилини ти маєш передати все: ритм, сенс, акценти в пісні, які коронні фішки додав артист. Тому за цей час потрібно показати все. І тут можна собі дозволити інтерпретувати так, як ти це вважаєш за доцільне. Якщо це гра на гітарі - можна показувати гітару, якщо барабани, різні види бочок - також по-різному можна показувати. Тут справа смаку і професіоналізму виконавця пісні жестовою мовою", - сказала Заботкіна в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Також вона розповіла, що перекладачі працюють українською мовою, тому коли пісня англомовна, то її перекладають українською мовою і потім показують українською жестовою мовою.

Раніше в "Суспільному" повідомляли, що 2024 року вперше фінал нацвідбору на "Євробачення" супроводжувався перекладом жестовою мовою. Перекладачкою розмовних студій була Ольга Буназів, а за адаптацію пісень відповідала Катерина Заботкіна. Пізніше в соціальних мережах користувачі висловлювали сумнів у тому, яку саме мову використовували перекладачі.

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, а півфінали, в першому з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня.

За результатами національного відбору дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil представлятиме Україну на "Євробаченні-2024" у Мальме (Швеція).

Теги: #євробачення

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