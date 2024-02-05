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15:13 05.02.2024

Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

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Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

На сьогодні повернуто додому лише 388 українських дітей із загальної кількості депортованих окупантами до РФ, необхідне сприяння безпечному поверненню всіх дітей, примусово вивезених з України, зазначає заступниця генерального прокурора Вікторія Литвинова.

Як повідомляє в понеділок у телеграм-каналі пресслужба Офісу генпрокурора, Литвинова взяла участь у віртуальному запуску Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. За словами заступниці генпрокурора, сприяння безпечному поверненню всіх дітей, примусово вивезених з України, має першорядне значення, не менш важливим є також надання їм достатньої психосоціальної підтримки для їхнього благополуччя після повернення в Україну.

"Усі процеси, спрямовані на реінтеграцію дітей, які повертаються назад у свої домівки, сім’ї та громади, мають здійснюватися у найбезпечніший і максимально делікатний спосіб, щоб захистити інтереси дитини", - зазначила вона.

Згідно з повідомленням відомства, зусилля коаліції мають бути спрямовані на те, щоб такі злочини більше не повторювалися, а для цього необхідне виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до скоєння цих злочинів проти дітей, - і на національному, і на міжнародному рівнях.

Литвинова повідомила, що на національному рівні в межах кримінального провадження Офіс генпрокурора перевіряє інформацію щодо понад 19 тис. 500 дітей, примусово переміщених або депортованих з України.

"На міжнародному рівні триває постійна співпраця з МКС, Моніторинговими місіями ООН, Слідчою комісією ООН та Московським механізмом ОБСЄ. Для розслідувань дуже корисні звіти на основі OSINT, підготовлені Обсерваторією конфліктів Єльської лабораторії гуманітарних досліджень", - зазначається в повідомленні.

Заступниця генпрокурора наголосила: "На сьогодні додому в Україну повернуто лише 388 дітей. Наш пріоритет – діяти в найкращих інтересах дітей, які повертаються. Вони потребують значної професійної підтримки, щоб адаптуватися до домашнього життя, і наш обов’язок – забезпечити задоволення їхніх потреб на кожному етапі цього процесу".

Також заступниця генпрокурора розповіла про впровадження Стандартів правосуддя, дружнього до дітей, важливим елементом якого є створення безпечного простору, де дитина може отримати психологічну консультацію та соціальну підтримку.

 

Теги: #прокуратура #діти #депортація

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