Події

13:40 05.02.2024

Сирський побував на фронті й нагородив українських воїнів

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Сирський побував на фронті й нагородив українських воїнів

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський укотре прибув на фронт, щоб поспілкуватися з українськими воїнами та подякувати їм за зусилля, докладені для оборони України.

"Захисники Східного фронту завдають ворогу непоправних втрат та надійно тримають рубежі оборони. Генерал-полковник нагородив українських захисників державними та відомчими відзнаками на лінії зіткнення за їхню мужність, жертовність і героїзм в імʼя Батьківщини", - повідомляють Сухопутні війська в телеграм-каналі.

Командувач наголосив, що завдяки мужності воїнів, які зараз тримають оборону на фронті, "ми змогли зірвати плани ворога щодо захоплення нових територій і населених пунктів, не допустити його просування та створити умови для подальших дій задля звільнення нашої землі від окупантів".

 

Теги: #фронт #сирський

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