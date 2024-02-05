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11:01 05.02.2024

Зеленський не розцінює ситуацію на фронті як патову - Никифоров

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Зеленський не розцінює ситуацію на фронті як патову - Никифоров

В Офісі президента України уточнюють, що президент Володимир Зеленський не розцінює нинішню ситуацію на фронті як патову.

"В інтерв'ю президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто "патову" ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні. Це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як "патову", - написав прессекретар президента Сергій Никифоров у понеділок у фейсбуці.

"Україна продовжить деокупацію своїх територій. У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи", - написав також прессекретар глави держави.

При цьому Никифоров навів точну цитату Зеленського. "Далі надаю оригінал відповіді президента України: "Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували "зерновий коридор", незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, – ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією – ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі". 

Теги: #фронт #ситуація #никифоров #зеленський

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