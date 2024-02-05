ЗС України відбили атаки окупантів на шести напрямках, найбільшу їх кількість відбито на авдіївському

Бійці Збройних сил України за добу станом на ранок понеділка відбили 44 атаки окупантів на авдіївському напрямку, 14 ворожих атак - на мар'їнському, і по три - на лиманському та бахмутському, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 31 атаку ворога біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога неподалік Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

Водночас, як інформує зведення, ворог наступальних (штурмових) дій не вів на шахтарському напрямку та в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку.

Однак на запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника на північ від Приютного та Роботиного Запорізької області.

А в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському окупанти здійснили 3 безуспішні штурмові дії.