Окупанти здійснили один ракетний і 43 авіаудари, також 51 обстріл із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили один ракетний і 43 авіаційні удари, а також 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 понеділка.

Крім того, авіаударів зазнали Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Хатнє, Великий Бурлук, Камʼянка, Колодязне, Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане Харківської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Катеринівка, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.