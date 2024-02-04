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16:39 04.02.2024

Російський катер "Івановєц" потопили шістьома українськими дронами Magura - Буданов

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Російський катер "Івановєц" потопили шістьома українськими дронами Magura - Буданов

Російський ракетний катер "Івановєц" був знищений морськими дронами "Magura V5" українського виробництва, повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі виданню TheWarZone.

"Місію спланували і реалізували оператори спецпідрозділу безпілотників військової розвідки України "Група 13", судно чорноморського флоту РФ потопили ударними системами Magura V5 українського виробництва. Було шість прямих влучань у корпус. Унаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув", - повідомляють у телеграм-каналі ГУР Міноборони України в неділю.

Magura (Морський автономний охоронний безпілотний безпілотний роботизований апарат) - це багатоцільова система, що дає змогу вести спостереження, розвідку, протимінну боротьбу, здійснювати пошуково-рятувальні та бойові місії, зазначається в повідомленні.

 

Теги: #катер #magura

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