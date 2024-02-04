Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в районі Роботиного

Під час робочої поїздки в Запорізьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в районі села Роботине, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Зокрема, глава держави побував у розташуванні 65 окремої механізованої бригади Збройних Сил України. Володимир Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка", - ідеться в повідомленні на сайті президента в неділю.

Під час свого візиту Зеленський поспілкувався з українськими військовими і вручив їм держнагороди. Зокрема, він вручив нагороду президента "Хрест бойових заслуг" командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському. Крім цього, захисників також було нагороджено орденами Богдана Хмельницького та "За мужність".

"Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія - відкинути ворога і перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була більш швидкою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Усі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються", - наголосив президент.