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14:09 04.02.2024

У високогір'ї Карпат можливе сходження лавин - ДСНС

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У високогір'ї Карпат можливе сходження лавин - ДСНС

У неділю і в понеділок на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"4-5 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області, а 5 лютого, у зв'язку з очікуваною відлигою та опадами (мокрий сніг і дощ), на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - ідеться в повідомленні ДСНС  у неділю.

У ДСНС просять утриматися від походів у гори в ці дні.

 

Теги: #карпати #лавинна_небезпека

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