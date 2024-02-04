У високогір'ї Карпат можливе сходження лавин - ДСНС

У неділю і в понеділок на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"4-5 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області, а 5 лютого, у зв'язку з очікуваною відлигою та опадами (мокрий сніг і дощ), на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - ідеться в повідомленні ДСНС у неділю.

У ДСНС просять утриматися від походів у гори в ці дні.