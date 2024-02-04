Росіяни обстріляли Торецьк, відомо про одного загиблого і двох поранених - ОВА

Російські окупанти обстріляли м. Торецьк Бахмутського району Донецької області, внаслідок цього одна людина загинула і двоє дістали поранень, їх госпіталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька. Близько першої години дня росіяни обстріляли місто з артилерії - влучили в житлову забудову. Поранених доправлено до найближчої лікарні для надання медичної допомоги", - написав Філашкін у телеграм-каналі в неділю.

Він додав, що точні наслідки обстрілу встановлюють.