Події

13:53 04.02.2024

Росіяни обстріляли Торецьк, відомо про одного загиблого і двох поранених - ОВА

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Російські окупанти обстріляли м. Торецьк Бахмутського району Донецької області, внаслідок цього одна людина загинула і двоє дістали поранень, їх госпіталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька. Близько першої години дня росіяни обстріляли місто з артилерії - влучили в житлову забудову. Поранених доправлено до найближчої лікарні для надання медичної допомоги", - написав Філашкін у телеграм-каналі в неділю.

Він додав, що точні наслідки обстрілу встановлюють. 

Теги: #обстріл #торецьк

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