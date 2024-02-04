Дефіциту е/е немає, у Дніпропетровській області повторно відновлено електропостачання після дронових атак

Дефіциту електроенергії немає, у резерві - 10 блоків і корпус теплової генерації, які будуть задіяні в разі потреби, повідомило Міністерство енергетики України.

Як зазначається в його телеграм-каналі в неділю, з аварійного ремонту вийшов блок і корпус ТЕС.

Щодо наслідків масштабних обстрілів енергооб'єктів у Дніпропетровській області, які стали причиною масових відключень, зокрема у Кривому Розі в суботу, то після їхньої ліквідації з технічних причин вимикалися дві повітряні лінії 150 кВ.

"Унаслідок цього без живлення залишився енерговузол: знеструмились декілька підстанцій НЕК "Укренерго" напругою 330 кВ, на місцевій ТЕС аварійно відключився блок, знеструмились побутові споживачі, залізниця (були тимчасові порушення руху потягів)", - описало ситуацію Міненерго, уточнивши, що лінію вже увімкнено в роботу.

За його інформацією, до вечора суботи загалом було підключено до електромережі близько 195 тис. споживачів, на ранок неділі без світла залишається близько 550 споживачів.

"Укренерго" зі свого боку зазначила, що відновлювальні роботи після атак на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу, вчорашня з яких стала вже третьою за тиждень і однією з наймасовіших за рік, були непростими: оскільки після атак знижується надійність енергоживлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося впродовж дня двічі повертати світло споживачам у регіоні.

"Наразі роботи як у магістральних, так і в розподільчих мережах ще тривають, але енергопостачання вже відновлено", - додала НЕК.

ДТЕК у ніч на 4 лютого повідомив, що енергетики повернули світло для всіх жителів Криворізького, Широківського районів і Кривого Рогу.

Він пояснив, що внаслідок суботніх обстрілів на обладнанні виникло перевантаження, що і стало причиною аварійних відключень.

Щодо ситуації в інших регіонах, то, як повідомило Міненерго, увечері суботи зафіксовано артобстріл біля території підстанції ПС 330 кВ у Харківській області. З технічних причин вимикалася лінія та підстанції у Львові, знеструмлювалися побутові споживачі. Усіх оперативно заживлено за резервною схемою.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 7400 МВт-год (майже на чверть менше за показник суботи), а також другий день поспіль у лютому передбачається експорт - 690 МВт-год (учора було 810 МВт-год).

Як повідомлялося, у Дніпропетровській області через атаку БпЛА в ніч на 3 лютого виникли дві пожежі на енергооб'єктах, без світла залишилося 15 тис. осіб, а також дві котельні Кривого Рогу. Удень електропостачання було відновлено. Увечері за інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, частину районів Кривого Рогу, а також п'ять громад Криворізького району знову знеструмили через перевантаження в мережі.