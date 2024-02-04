За добу на Таврійському напрямку ворог втратив 332 людини та 24 одиниці техніки - Тарнавський

Втрати російських окупантів на Таврійському напрямку за добу становили 332 людини, а також 24 одиниці військової техніки і 170 БПЛА, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 36 авіаударів, 1 ракетний удар, провів 41 бойове зіткнення та здійснив 695 артобстрілів. Наші захисники та захисниці непохитно тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю.

Загальні втрати ворога минулої доби становили 332 особи та 24 одиниці військової техніки, зокрема, 1 танк, 5 ББМ, 3 артсистеми, 10 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Також ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів та 2 інших важливих об'єкти російських окупантів.

Нейтралізовано або знищено 170 БПЛА різних типів.