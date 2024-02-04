Події

11:41 04.02.2024

За добу на Таврійському напрямку ворог втратив 332 людини та 24 одиниці техніки - Тарнавський

1 хв читати
За добу на Таврійському напрямку ворог втратив 332 людини та 24 одиниці техніки - Тарнавський

Втрати російських окупантів на Таврійському напрямку за добу становили 332 людини, а також 24 одиниці військової техніки і 170 БПЛА, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 36 авіаударів, 1 ракетний удар, провів 41 бойове зіткнення та здійснив 695 артобстрілів. Наші захисники та захисниці непохитно тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю.

Загальні втрати ворога минулої доби становили 332 особи та 24 одиниці військової техніки, зокрема, 1 танк, 5 ББМ, 3 артсистеми, 10 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Також ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів та 2 інших важливих об'єкти російських окупантів.

Нейтралізовано або знищено 170 БПЛА різних типів. 

Теги: #таврійський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 29.01.2024
На таврійському напрямку минулої доби нейтралізовано або знищено 207 ворожих БПЛА, кількість піхотних атак не зменшується - Тарнавський

На таврійському напрямку минулої доби нейтралізовано або знищено 207 ворожих БПЛА, кількість піхотних атак не зменшується - Тарнавський

12:48 27.01.2024
Окупанти на Таврійському напрямку проводять по 50 бойових зіткнень щодня - Тарнавський

Окупанти на Таврійському напрямку проводять по 50 бойових зіткнень щодня - Тарнавський

20:00 22.01.2024
Російські війська відновили активне застосування авіації на таврійському напрямку

Російські війська відновили активне застосування авіації на таврійському напрямку

14:18 21.01.2024
Командувач ОСГВ "Таврія": ворог перегруповується, ми готуємося до збільшення його активності

Командувач ОСГВ "Таврія": ворог перегруповується, ми готуємося до збільшення його активності

12:22 13.01.2024
На Таврійському напрямку російські окупанти втратили 338 осіб і 80 одиниць техніки - Тарнавський

На Таврійському напрямку російські окупанти втратили 338 осіб і 80 одиниць техніки - Тарнавський

11:21 11.01.2024
Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

10:08 10.01.2024
Окупанти за добу втратили на таврійському напрямку 391 людину й 42 одиниці техніки - Тарнавський

Окупанти за добу втратили на таврійському напрямку 391 людину й 42 одиниці техніки - Тарнавський

14:20 07.01.2024
Росіяни на Таврійському напрямку за добу втратили 493 людини

Росіяни на Таврійському напрямку за добу втратили 493 людини

11:14 30.12.2023
Російські військові активно застосовують на Таврійському напрямку дрони-камікадзе - близько 100 одиниць на добу

Російські військові активно застосовують на Таврійському напрямку дрони-камікадзе - близько 100 одиниць на добу

09:49 28.12.2023
Окупанти збільшили кількість авіаударів і використання дронів-камікадзе на таврійському напрямку

Окупанти збільшили кількість авіаударів і використання дронів-камікадзе на таврійському напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіциту е/е немає, у Дніпропетровській області повторно відновлено електропостачання після дронових атак

На Сумському напрямку українські бійці припинили спробу ворожої ДРГ перетнути держкордон України - Наєв

Сили оборони за добу ліквідували 810 окупантів

Керівництво ЗЗРК оприлюднило підозри СБУ низці менеджерів у пособництві окупантам із завданням збитків Україні понад 7 млрд грн

Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на "Євробачення-2024"

ОСТАННЄ

Співачка Skylerr знімає свою кандидатуру в нацвідборі на "Євробачення-2024" через збій у роботі "Дії"

Унаслідок пожежі на Донеччині загинули три людини, серед них дитина - ДСНС

Присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі змушує Україну тримати оборонні позиції для захисту від можливих вторгнень - британська розвідка

В Україні очікується дощ і мокрий сніг, температура до +11°

Дефіциту е/е немає, у Дніпропетровській області повторно відновлено електропостачання після дронових атак

На Сумському напрямку українські бійці припинили спробу ворожої ДРГ перетнути держкордон України - Наєв

Зеленський відвідав дитяче відділення Національного інституту раку

Окупанти 6 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Покровського та Бахмутського районів, поранено місцевого жителя - Донецька ОВА

ЗСУ просунулися на південний захід від Бахмута - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА