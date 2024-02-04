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11:07 04.02.2024

ЗСУ просунулися на південний захід від Бахмута - ISW

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ЗСУ просунулися на південний захід від Бахмута - ISW

Українські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Бахмута Донецької області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 лютого.

"На опублікованих 3 лютого геолокаційних кадрах видно, як бійці 85 окремої моторизованої бригади (т. зв. ЛНР) завдають удару по українських силах, які діють у лісистій місцевості на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), що, за оцінкою ISW, раніше перебувала під контролем Росії. Це дає змогу припустити, що українські сили нещодавно повернули собі позиції в цьому районі", - йдеться у звіті, розміщеному на сайті ISW у неділю вранці.

Водночас російське джерело стверджувало, що нібито окупанти просунулися невстановленою дорогою в напрямку Іванівського, що розташоване на захід від Бахмута, і захопили нові висоти на північ і північний захід від Кліщіївки, а ЗСУ відбили кілька позицій на північ від Богданівки, (на північний захід від Бахмута).

У ISW не виявили візуальних свідчень, що підтверджують ці заяви. 

Теги: #зсу #звіт #бахмут #isw

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