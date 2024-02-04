У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні по одному російському кораблю

РФ вивела на бойове чергування в Чорне й Азовське моря по одному кораблю, носіїв "Калібрів" немає, повідомляють Військово-морські сили ЗС України в неділю вранці.

"Станом на 08:00 04.02.2024. У Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 10 кораблів, з них 1 рухався з протоки Босфор; у Чорне море - 6 кораблів, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).