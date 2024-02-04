Окупанти за добу обстріляли Куцурубську та Очаківську громади

Ворог атакував Куцурубську та Очаківську громади, є руйнування житлових будинків, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні станом на 7:30 понеділка.

"Учора, 3 лютого, о 08:46, 10:51 та об 11:00 артилерійські обстріли та активність ворожих FPV-дронів фіксувалися по населених пунктах Куцурубської громади. Ворожою артилерією в с.Дмитрівка пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Так само повідомляється, що "3 лютого о 09:31, 12:36, 13:29, 15:47 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади... о 17:23 обстрілу з ворожої артилерії зазнало м. Очаків Очаківської громади", - поінформував Кім.

"Постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.