Події

07:16 04.02.2024

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 30 атак противника

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Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 30 атак противника

За минулу добу на фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 30 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 неділі.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів біля Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 27 атак ворога поблизу Новокалинового та Авдіївки і ще 3 атаки у Первомайського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки південніше Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив п'ять спроб штурмових дій. Жодна успіху не мала.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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