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07:11 04.02.2024

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

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Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 неділі.

Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" і 3 розвідувальних БПЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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