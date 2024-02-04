Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 неділі.

Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" і 3 розвідувальних БПЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.