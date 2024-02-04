Мішель О`Ніл із партії Шинн Фейн стала першим міністром Північної Ірландії

Мішель О'Ніл з партії "Шинн Фейн" стала першим міністром Північної Ірландії, повідомляє CNN у суботу.

Мішель О'Ніл з партії "Шинн Фейн", що виступає за об'єднану Ірландію, яка колись була політичною гілкою Ірландської республіканської армії (ІРА), заявила у зверненні до законодавців після свого призначення: "Сьогоднішній день відкриває двері в майбутнє. Для мене велика честь стояти тут як перший міністр".

Вона присягнулася "служити всім однаково і бути першим міністром для всіх", включно з тими, хто вважає себе британцем і юніоністом.

"Я всією душею віддана продовженню роботи з примирення між усіма нашими народами. Минуле не можна змінити або виправити. Але що ми можемо зробити, так це побудувати краще майбутнє", - заявила О'Ніл.

"Я шкодую про всіх без винятку загиблих під час конфлікту", - додала О'Ніл.

Міністр Великої Британії у справах регіону Кріс Гітон-Гарріс заявив, що відновлення уряду - це "великий день для Північної Ірландії". Президент США Джо Байден, який торік відвідав Белфаст, щоб закликати до повернення до угоди про поділ влади, у суботу назвав відновлення уряду "важливим кроком", повідомляє Reuters.

О'Ніл отримала право обіймати цю посаду з 2022 року, коли "Шинн Фейн" отримала більшість голосів на травневих виборах. Однак провідна опозиційна партія, Демократична юніоністська партія (DUP), відмовилася увійти в уряд, що розділяє владу, на знак протесту проти торгових правил після Brexit.

У четвер DUP погодилася на угоду з урядом Великої Британії, яка зняла їхні побоювання з приводу Brexit, що дало змогу відкликати законодавців до Асамблеї Північної Ірландії в суботу та покласти кінець дворічному політичному глухому куту.

До присяги було приведено спікера палати, а також висунуту DUP Емму Літтл-Пенгеллі на посаду заступника першого міністра - посада, що має такі самі повноваження, як і перший міністр, - яка у своєму зверненні сказала, що "ніколи не могла уявити", що служитиме Північній Ірландії таким чином, згадуючи наслідки вибуху бомби ІРА біля її будинку, коли вона була дитиною.

"Мішель - ірландський республіканець, а я дуже горда юніоністка", - сказала вона. "Ми ніколи не дійдемо згоди з цих питань. Але в чому ми можемо погодитися, так це в тому, що рак не терпить дискримінації, а наші лікарні потребують ремонту".

Угода Страсної п'ятниці 1998 року, яка поклала край десятиліттям насильства на релігійному ґрунті між прореспубліканськими католиками та проуніоністськими протестантами - періоду, відомому як "Смута", - передбачає, що обидві громади мають рівні повноваження в уряді та установах.

Насправді не має значення, хто є "першим міністром", а хто - "заступником першого міністра", - сказав CNN ірландський політичний коментатор і журналіст Фінтан О'Тул.

"У цих посад абсолютно однакові повноваження і статус. Але символізм того, що представник "Шинн Фейн" стане першим міністром, все одно очевидний, а в Північній Ірландії символи мають велике значення - можливо, навіть занадто велике".

"Весь сенс створення Північної Ірландії століття тому полягав у тому, що в ній завжди буде протестантська більшість, налаштована на те, щоб залишитися у складі Сполученого Королівства". Прихід Мішель О'Ніл до влади як лідера найбільшої партії в асамблеї символізує кінець цього проекту".

"Це не означає, що об'єднана Ірландія - це найближча перспектива, але це означає, що майбутнє Північної Ірландії залишається відкритим. Зараз завдання полягає в тому, щоб зробити цю відкритість перспективною і повною можливостей, а не загрозливою і повною страху".

На сьогодні "Шинн Фейн" є найбільш популярною партією в Ірландській республіці.

Асамблея Північної Ірландії є законодавчим органом Північної Ірландії.

Незважаючи на те, що вона є частиною Сполученого Королівства, законодавці Асамблеї мають право ухвалювати закони з низки питань, які не віднесені до компетенції уряду Вестмінстера в Лондоні.