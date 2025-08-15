Інтерфакс-Україна
17:25 15.08.2025

Заступник голови НБУ Ніколайчук став першим заступником замість Рожкової

Рада Національного банку України (НБУ) на засіданні у п'ятницю призначила першим заступником голови банку Сергія Ніколайчука за поданням голови центробанку Андрія Пишного.

Як повідомляється на сайті НБУ, водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника голови банку в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

На новій посаді Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування "Фінансова стабільність", а також тимчасово – "Монетарна стабільність".

Нацбанк шукатиме кандидата на вакантну тепер посаду заступника голови НБУ.

Пишний привітав Ніколайчука та подякував Рожковій за багаторічну роботу, говориться в інформації

Як повідомлялось, Ніколайчук був заступником голови Нацбанку з липня 2021 року. До цього, з 2004 до 2019 рр., пройшов у центробанку шлях від економіста до директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу, після чого його було призначено заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Рожкова працює в банківській системі України з 1998 року, з яких 12 років – на керівних посадах: вона була заступницею голови правління Ерсте Банку, Фінбанку, Платинум Банку, у 2009 році півроку очолювала департамент безвиїзного банківського нагляду Нацбанку, а з червня 2015 року до січня 2016 року – департамент банківського нагляду центробанку. Після цього вона стала членом правління та заступницею голови НБУ, потім – першою заступницею голови.

Правління Національного банку відповідно до закону "Про Національний банк України" складається з семи осіб: голови банку, першого заступника та п’яти заступників голови. Усі заступники голови за посадою входять до правління НБУ.

