Події

00:05 04.02.2024

ЗС США і Британії завдали нових ударів по хуситах у Ємені

1 хв читати
ЗС США і Британії завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Сполучені Штати і Велика Британія завдали в суботу щонайменше 30 ударів по цілях хуситів у Ємені в рамках другої хвилі атак, покликаних вивести з ладу угруповання, що підтримуються Іраном, повідомляє агентство Associated Press.

Останніх ударів по хуситах завдали кораблі та винищувачі. Удари послідували за повітряною атакою в Іраку та Сирії в п'ятницю, яка була спрямована проти інших підтримуваних Іраном ополченців та іранської революційної гвардії в помсту за удар безпілотника, унаслідок якого загинули троє американських військовослужбовців у Йорданії минулими вихідними.

Цілі хуситів перебували в 10 різних місцях і були вражені американськими винищувачами F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower та американськими військовими F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower і американськими військовими кораблями, які стріляли ракетами "Томагавк" із Червоного моря, повідомили американські офіційні особи.

За словами офіційних осіб на умовах анонімності, ракети випустили есмінці ВМС США USS Gravely і USS Carney.

Суботні удари стали третім випадком, коли США і Британія провели велику спільну операцію з нанесення ударів по пускових установках, радіолокаційних станціях і безпілотниках хуситів. Однак хусити дали зрозуміти, що не мають наміру згортати наступ.

Теги: #сша #великобританія #ємен #удари #хусити

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:22 03.02.2024
ЗС США завдали ударів по більш ніж 85 цілях в Іраку та Сирії

ЗС США завдали ударів по більш ніж 85 цілях в Іраку та Сирії

20:08 02.02.2024
Норвегія надасть США доступ до ще восьми військових об'єктів на території країни

Норвегія надасть США доступ до ще восьми військових об'єктів на території країни

07:00 02.02.2024
Понад 800 безперебійних точок доступу Wi-Fi передасть Ірпеню штат-побратим Мілвокі - мер

Понад 800 безперебійних точок доступу Wi-Fi передасть Ірпеню штат-побратим Мілвокі - мер

00:09 02.02.2024
США наступного тижня проголосують за допомогу Україні

США наступного тижня проголосують за допомогу Україні

21:24 01.02.2024
Глава Єврокомісії та Байден погодили продовження широкої підтримки для України після рішення ЄС про EUR50 млрд

Глава Єврокомісії та Байден погодили продовження широкої підтримки для України після рішення ЄС про EUR50 млрд

04:19 01.02.2024
Місячну ракету SpaceX обрано для запуску космічної станції Starlab на орбіту

Місячну ракету SpaceX обрано для запуску космічної станції Starlab на орбіту

00:10 01.02.2024
Нуланд обговорила з Єрмаком питання двостороннього співробітництва

Нуланд обговорила з Єрмаком питання двостороннього співробітництва

21:07 31.01.2024
Нуланд заявила, що американські керовані високоточні авіабомби скоро будуть на фронті

Нуланд заявила, що американські керовані високоточні авіабомби скоро будуть на фронті

20:32 31.01.2024
Нуланд упевнена, що Конгрес США проголосує за схвалення подальшої допомоги Україні

Нуланд упевнена, що Конгрес США проголосує за схвалення подальшої допомоги Україні

20:24 31.01.2024
Нуланд: Покидаю Київ із упевненістю, що на Путіна чекають сюрпризи на полі бою

Нуланд: Покидаю Київ із упевненістю, що на Путіна чекають сюрпризи на полі бою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Керівництво ЗЗРК оприлюднило підозри СБУ низці менеджерів у пособництві окупантам із завданням збитків Україні понад 7 млрд грн

Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на "Євробачення-2024"

Частина Криворіжжя знову залишилася без світла

Генштаб ЗС України: На авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки російських загарбників

У Дніпропетровській області енергетики намагаються якнайшвидше повернути електрику споживачам після російських ударів

ОСТАННЄ

Кількість користувацьких запитів під час голосування на "Євробачення-2024" у "Дії" стала найвищою в історії проекту

Переможця нацвідбору "Євробачення-2024" буде визначено ввечері 4 лютого

Керівництво ЗЗРК оприлюднило підозри СБУ низці менеджерів у пособництві окупантам із завданням збитків Україні понад 7 млрд грн

Глядацьке голосування на нацвідборі "Євробачення-2024" буде продовжено після відновлення роботи застосунку "Дія"

Перетини кордону України на в'їзд і виїзд на тижні були приблизно рівними

Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на "Євробачення-2024"

Очільник Офісу президента провів зустріч із делегацією Франції з питань безпеки

Чернівецькі митники запобігли незаконному вивезенню предметів археології

Київ отримав від Естонії протитанкові ракети Javelin

Через ворожий обстріл пошкоджено будівлю пожежної частини в Покровську Донецької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА