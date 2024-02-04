ЗС США і Британії завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Сполучені Штати і Велика Британія завдали в суботу щонайменше 30 ударів по цілях хуситів у Ємені в рамках другої хвилі атак, покликаних вивести з ладу угруповання, що підтримуються Іраном, повідомляє агентство Associated Press.

Останніх ударів по хуситах завдали кораблі та винищувачі. Удари послідували за повітряною атакою в Іраку та Сирії в п'ятницю, яка була спрямована проти інших підтримуваних Іраном ополченців та іранської революційної гвардії в помсту за удар безпілотника, унаслідок якого загинули троє американських військовослужбовців у Йорданії минулими вихідними.

Цілі хуситів перебували в 10 різних місцях і були вражені американськими винищувачами F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower та американськими військовими F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower і американськими військовими кораблями, які стріляли ракетами "Томагавк" із Червоного моря, повідомили американські офіційні особи.

За словами офіційних осіб на умовах анонімності, ракети випустили есмінці ВМС США USS Gravely і USS Carney.

Суботні удари стали третім випадком, коли США і Британія провели велику спільну операцію з нанесення ударів по пускових установках, радіолокаційних станціях і безпілотниках хуситів. Однак хусити дали зрозуміти, що не мають наміру згортати наступ.