Керівництво ЗЗРК оприлюднило підозри СБУ низці менеджерів у пособництві окупантам із завданням збитків Україні понад 7 млрд грн

Керівництво тимчасово окупованого підприємства з іноземними інвестиціями у формі ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" (ЗЗРК) оприлюднило підозри СБУ низці менеджерів підприємства в пособництві російським окупантам із завданням значної шкоди економіці України.

Згідно з інформацією компанії на своєму сайті, підозри стосуються Ігоря Карапи, Олександра Ненича, Сергія Мовчана, Юрія Коробова, Олексія Зиміна, Віктора Бетіна та Олександра Белейна. Їм інкримінується створення злочинної організації з незаконного видобутку природних копалин на користь окупантів.

В офіційній довідці слідчого СБУ наводяться факти кримінальних злочинів цієї організації, що завдало збитків Україні в розмірі 7 млрд 49 млн грн.

Як повідомлялося, акціонери ЗЗРК на позачергових загальних зборах акціонерів провели кадрові перестановки в керівництві зі зміною голови правління - генерального директора Дмитра Колесникова (екс-член партії Регіонів).

Так само рішенням від 30 січня 2024 року акціонери припинили повноваження інших членів правління: заступника голови правління - фіндиректора Альберта Косеги, технічного директора Андрія Карнауха, комерційного директора Василя Варавки та директора з будівництва та реконструкції Павла Мірошниченка з 31 січня поточного року.

Новим головою правління-гендиректором призначено Андрія Карнауха, заступником голови правління-фіндиректором - Василя Варавку, термін їхніх повноважень - до 31 січня 2025 року.

Збори також переобрали на новий термін наглядову раду, обравши знову головою НР Петера Плани як представника словацької фірми Minerfin, що володіє 51,17% акцій. Як повідомлялося, Minerfin пропонувала провести кадрові перестановки в керівництві, зокрема зі зміною голови правління - гендиректора Колесникова.

ЗЗРК розробляє Південно-Білозерське і Переверзевське залізорудні родовища, виробляє товарну агломераційну і мартенівську залізну руду. Реалізує продукцію метпідприємствам Словаччини, Чехії, Австрії та Польщі, а також в Україні - меткомбінату "Запоріжсталь".

За даними НДУ на перший квартал 2023 року, основними акціонерами ПрАТ є словацька фірма Minerfin, a.s. - 51,17%, "Запоріжсталь" - 29,52%, чеська KSK Consulting, a.s. - 19,06%.