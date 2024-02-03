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19:51 03.02.2024

Київ отримав від Естонії протитанкові ракети Javelin

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Київ отримав від Естонії протитанкові ракети Javelin

В Україну прибули протитанкові ракети Javelin, рішення про передання яких Києву Естонія ухвалила в грудні, повідомляє в суботу видання Eesti Rahvusringhääling з посиланням на Міністерство оборони Естонії.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур у суботу через пресслужбу відомства заявив, що черговий пакет допомоги тепер використовується ЗСУ.

"Останні події в Європі говорять про те, що постачання таких необхідних ракет та іншої військової допомоги Україні триватимуть у великих масштабах, і цим ми разом із нашими союзниками даємо чіткий сигнал Кремлю, що продовжуватимемо підтримувати Україну до переможного кінця", - сказав Певкур.

До чергового пакета допомоги від Естонії обсягом 80 млн євро, крім протитанкових ракет Javelin, увійшли кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різна техніка, також водолазне обладнання.

Точного обсягу, часу прибуття цього пакета допомоги та інших деталей постачання не розголошують із міркувань безпеки.

Джерело: https://rus.err.ee/1609242231/minoborony-otpravlennye-jestoniej-protivotankovye-rakety-javelin-polucheny-kievom

 

 

Теги: #допомога #естонія #javelin

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