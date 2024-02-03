Через ворожий обстріл пошкоджено будівлю пожежної частини в Покровську Донецької області

Унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Покровську (Донецька обл.), люди не постраждали, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Донецька область. Унаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Сьогодні ввечері російські війська обстріляли Покровськ. Вибуховою хвилею пошкоджено 3 ролетних воріт у гаражі, засклення вікон і двері в одному з приміщень частини", - ідеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі в суботу.

"Постраждалих серед особового складу немає", - інформує МВС.