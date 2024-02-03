Події

19:45 03.02.2024

Частина Криворіжжя знову залишилася без світла

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Частина Криворіжжя знову залишилася без світла

Частину районів Кривого Рогу, а також п'ять громад Криворізького району знову знеструмлено через перевантаження в мережі, повідомляє в суботу ввечері голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Через перевантаження мереж Криворіжжя знову частково знеструмлено. Без світла деякі райони Кривого Рогу. А також 5 громад: Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська та Зеленодольська. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Заживити будинки та підприємства", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області через атаку БПЛА виникли дві пожежі, без світла залишилися 15 тис. осіб, а також дві котельні Кривого Рогу, вдень електропостачання було відновлено.

 

 

 

Теги: #електропостачання #дніпропетровська

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