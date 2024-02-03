Події

19:37 03.02.2024

Генштаб ЗС України: На авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки російських загарбників

2 хв читати
Генштаб ЗС України: На авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки російських загарбників

Протягом доби відбулося 45 бойових зіткнень, зокрема на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки російських загарбників, на лиманському - 5 атак, на бахмутському - 3, на куп'янському - 2, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 суботи.

"Протягом доби відбулося 45 бойових зіткнень, противник завдав 54 авіаційні удари та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 120 населених пунктів України.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська армія завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів (н.п.) Бударки, Колодязне, Григорівка Харківської області.

"На Куп'янському напрямку було відбито 2 атаки ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів у районах н.п. Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області", - зазначено в повідомленні Генштабу ЗСУ.

На лиманському напрямку відбито 5 атак російських окупантів у районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів і Ямполівки Донецької області. На бахмутському напрямку відбито 3 атаки - біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районі Авдіївки та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться в повідомленні Генштабу. Також противник завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області.

Як зазначає Генштаб, на мар'їнському напрямку Сили оборони "продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 6 разів безуспішно намагався поліпшити тактичне положення.

На шахтарському напрямку оборони відбито 2 атаки - в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів у Старомайорського, Вугледара та Урожайного Донецької області. На запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Червоний Маяк, Кринки, Зміївка Херсонської області", - інформує Генштаб.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 03.02.2024
Генштаб ЗСУ: Авіація і ракетники завдали 13 ударів по локаціях окупантів за добу

Генштаб ЗСУ: Авіація і ракетники завдали 13 ударів по локаціях окупантів за добу

08:14 03.02.2024
Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів

07:21 03.02.2024
Українська авіація завдала ударів по десяти районах розташування сил РФ

Українська авіація завдала ударів по десяти районах розташування сил РФ

07:19 03.02.2024
На фронті за добу було 77 зіткнень, ЗСУ відбили 44 атаки на авдіївському напрямку

На фронті за добу було 77 зіткнень, ЗСУ відбили 44 атаки на авдіївському напрямку

07:10 03.02.2024
Армія РФ за добу завдала по Україні два ракетних і 86 авіаційних ударів

Армія РФ за добу завдала по Україні два ракетних і 86 авіаційних ударів

19:49 02.02.2024
Окупанти за добу завдали 50 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Окупанти за добу завдали 50 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

19:46 02.02.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

19:25 02.02.2024
За добу на фронті було 55 бойових зіткнень, ЗС України відбили 29 атак окупантів на авдіївському напрямку

За добу на фронті було 55 бойових зіткнень, ЗС України відбили 29 атак окупантів на авдіївському напрямку

08:19 02.02.2024
Втрати окупантів становили 830 осіб за добу - Генштаб

Втрати окупантів становили 830 осіб за добу - Генштаб

08:12 02.02.2024
ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Дніпропетровській області енергетики намагаються якнайшвидше повернути електрику споживачам після російських ударів

У РФ розстріляли пілота Ту-95 - ГУР МО України

Унаслідок ДТП у Рівненській області загинули 4 людини, 13 дітей залишилися сиротами

Пожежа на НПЗ у російському Волгограді стала результатом атаки безпілотників СБУ

Після нічної атаки БПЛА у Кривому Розі запроваджують аварійні відключення електроенергії

ОСТАННЄ

Київ отримав від Естонії протитанкові ракети Javelin

Через ворожий обстріл пошкоджено будівлю пожежної частини в Покровську Донецької області

Частина Криворіжжя знову залишилася без світла

Верещук: Таврійський держуніверситет має стати конкурентним вишем і центром підготовки кадрів для українського Криму

Сапери Міноборони за тиждень вилучили та знешкодили понад 2,5 тис. вибухонебезпечних предметів

Сили оборони на Донеччині отримали від благодійників партію обладнання, зокрема чотири комплекси безпілотників "ВАЛК-1"

Прем'єр Фінляндії повідомив про плани залишити закритим кордон із Росією

Помер син останнього короля Італії Віктор Еммануїл Савойський

У Дніпропетровській області енергетики намагаються якнайшвидше повернути електрику споживачам після російських ударів

Генпрокурор у Лондоні провів низку офіційних зустрічей з питань юридичної відповідальності РФ за злочин агресії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА