Генштаб ЗС України: На авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки російських загарбників

Протягом доби відбулося 45 бойових зіткнень, зокрема на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки російських загарбників, на лиманському - 5 атак, на бахмутському - 3, на куп'янському - 2, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 суботи.

"Протягом доби відбулося 45 бойових зіткнень, противник завдав 54 авіаційні удари та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 120 населених пунктів України.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська армія завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів (н.п.) Бударки, Колодязне, Григорівка Харківської області.

"На Куп'янському напрямку було відбито 2 атаки ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів у районах н.п. Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області", - зазначено в повідомленні Генштабу ЗСУ.

На лиманському напрямку відбито 5 атак російських окупантів у районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів і Ямполівки Донецької області. На бахмутському напрямку відбито 3 атаки - біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районі Авдіївки та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться в повідомленні Генштабу. Також противник завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області.

Як зазначає Генштаб, на мар'їнському напрямку Сили оборони "продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 6 разів безуспішно намагався поліпшити тактичне положення.

На шахтарському напрямку оборони відбито 2 атаки - в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів у Старомайорського, Вугледара та Урожайного Донецької області. На запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Червоний Маяк, Кринки, Зміївка Херсонської області", - інформує Генштаб.