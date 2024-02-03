Верещук: Таврійський держуніверситет має стати конкурентним вишем і центром підготовки кадрів для українського Криму

Таврійському державному університету (ТНУ) ім. В.І. Вернадського доручено розробити стратегію, яка дасть змогу йому стати конкурентноспроможним освітнім закладом та інтелектуальним центром для підготовки кадрів і наукових розробок для повернення і відновлення українського Криму.

Таке доручення ТНУ дали за підсумками наради під головуванням віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук, що відбулася в суботу, повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій у телеграм-каналі.

Як зазначається в повідомленні, спочатку "йшлося про можливу реорганізацію ТНУ ім. В. І. Вернадського шляхом приєднання до Національного університету "Києво-Могилянська академія". Але, обговоривши всі нюанси, учасники наради "дійшли висновку, що Таврійський національний університет має розробити стратегію, завдяки якій навчальний заклад зможе стати не просто конкурентоспроможним освітнім закладом, а й інтелектуальним осередком для повернення та відновлення українського Криму".

"За результатами засідання віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук доручила керівництву Таврійського національного університету розробити та подати на розгляд МОН стратегію розвитку університету з чітким планом реалізації", - йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.

"Таврійський національний університет має бути конкурентним освітнім закладом. Із акцентом на кримську складову в сенсі підготовки кадрів і наукових напрацювань", - сказала Верещук, яку цитує пресслужба.

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського - український заклад вищої освіти, який став правонаступником Таврійського університету та радянського Сімферопольського державного університету в незалежній Україні. У серпні 1999 р. вишу було надано статус національного та повернуто історичну назву. У складі університету було 16 факультетів, які готували студентів за 41 напрямом.

Загальна кількість студентів становила 15 тис. осіб, включно з денною та заочною формами навчання. Через анексію Росією Криму навесні 2014 року український Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського був ліквідований окупаційною владою. Але наприкінці 2015 був відновлений і почав роботу в Києві, перше відновлене зарахування на перший курс відбулося у 2016.

В Україні університету надано виключне право здійснювати прийом за переведенням студентів з окупованих територій протягом усього року. У структурі університету було створено такі навчально-наукові підрозділи: Інститут управління, економіки та природокористування, Гуманітарний інститут, Інститут філології та журналістики, Інститут муніципального управління та міського господарства, Академія мистецтв ім. С. С. Прокоф'єва, а також як відокремлений підрозділ - Київський коледж міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.