Зеленський обговорив з міністром фінансів довгострокові перспективи України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з міністром фінансів України Сергієм Марченком та обговорив з ним довгострокові фінансові перспективи України.

"Говорив із міністром фінансів України Марченком про довгострокові фінансові перспективи України: забезпечення армії, забезпечення стійкості України, забезпечення бюджетних виплат. Стабільність і передбачуваність для людей мають бути", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він додав, що для цього Україна працює з партнерами, у тому числі перед зустрічами з країнами "великої сімки" (G7).