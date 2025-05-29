Інтерфакс-Україна
Економіка
19:36 29.05.2025

Зеленський обговорив з міністром фінансів довгострокові перспективи України

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Зеленський обговорив з міністром фінансів довгострокові перспективи України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з міністром фінансів України Сергієм Марченком та обговорив з ним довгострокові фінансові перспективи України.

"Говорив із міністром фінансів України Марченком про довгострокові фінансові перспективи України: забезпечення армії, забезпечення стійкості України, забезпечення бюджетних виплат. Стабільність і передбачуваність для людей мають бути", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він додав, що для цього Україна працює з партнерами, у тому числі перед зустрічами з країнами "великої сімки" (G7).

 

Теги: #мінфін #перспективи #президент

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