Події

15:18 03.02.2024

Зеленський нагородив військовослужбовців ГУР

2 хв читати
Зеленський нагородив військовослужбовців ГУР

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які проявили особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема знищення російського ракетного катера "Івановєц", повідомляє пресслужба глави держави в суботу.

Звертаючись до присутніх на зустрічі в Маріїнському палаці, президент зазначив, що радий можливості особисто подякувати їм, а також усім воїнам ГУР.

"Багато чого зроблено вами, багато чого зроблено воїнами ГУР і на землі, і на морі. Росія справді відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів, і це важливо, щоб російські винуватці цієї війни втрачали щодня від неї", - наголосив Зеленський.

Президент особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі, а саме ураження російського ракетного корабля "Івановєц".

"Складна операція на рейді озера Донузлав - шість прямих влучань морських дронів у корпус "Івановця". Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу", - додав глава держави.

Зеленський переконаний, що вся Україна пишається військовослужбовцями ГУР, які виконують завдання такої складності. "Честь, що ви в нас є. Наше завдання - берегти, підтримувати вас. Я хочу вам подякувати за те, що ви бережете життя всіх, ризикуючи своїм", - сказав президент.

Глава держави вручив військовим ГУР Міноборони ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

Теги: #нагороди #гур #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:04 03.02.2024
Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

21:20 02.02.2024
В Україну прибули ще дві системи ППО - Зеленський

В Україну прибули ще дві системи ППО - Зеленський

19:51 02.02.2024
Зеленський після Ставки: 90% дронів на фронті - вітчизняного виробництва

Зеленський після Ставки: 90% дронів на фронті - вітчизняного виробництва

15:33 02.02.2024
Зеленський обговорив із главою МЗС Канади підготовку двостороннього документа про гарантії безпеки України

Зеленський обговорив із главою МЗС Канади підготовку двостороннього документа про гарантії безпеки України

14:54 02.02.2024
Зеленський обговорив із президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію економічних відносин

Зеленський обговорив із президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію економічних відносин

23:40 01.02.2024
Державними нагородами відзначено вже майже 70 тисяч українських воїнів

Державними нагородами відзначено вже майже 70 тисяч українських воїнів

23:30 01.02.2024
Зеленський: рішення Євроради щодо України – сигнал через Атлантику

Зеленський: рішення Євроради щодо України – сигнал через Атлантику

22:06 01.02.2024
Україна зверталася до РФ щодо нібито загиблих військовополонених унаслідок катастрофи Іл-76, але там проігнорували цей запит - ГУР

Україна зверталася до РФ щодо нібито загиблих військовополонених унаслідок катастрофи Іл-76, але там проігнорували цей запит - ГУР

15:09 01.02.2024
Зеленський у зверненні до учасників саміту Євроради: Потрібна ваша єдність щодо створення Фонду допомоги Україні на EUR5 млрд строком на 4 роки

Зеленський у зверненні до учасників саміту Євроради: Потрібна ваша єдність щодо створення Фонду допомоги Україні на EUR5 млрд строком на 4 роки

13:22 01.02.2024
Зеленський подякував ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility

Зеленський подякував ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У РФ розстріляли пілота Ту-95 - ГУР МО України

Унаслідок ДТП у Рівненській області загинули 4 людини, 13 дітей залишилися сиротами

Пожежа на НПЗ у російському Волгограді стала результатом атаки безпілотників СБУ

Після нічної атаки БПЛА у Кривому Розі запроваджують аварійні відключення електроенергії

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів

ОСТАННЄ

Генпрокурор у Лондоні провів низку офіційних зустрічей з питань юридичної відповідальності РФ за злочин агресії

Ворог обстріляв села Качкарівка на Херсонщині: пошкоджено три десятки житлових будинків, школу та об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

У РФ розстріляли пілота Ту-95 - ГУР МО України

Сніг із дощем очікуються на більшій частині України найближчими днями

Унаслідок ДТП у Рівненській області загинули 4 людини, 13 дітей залишилися сиротами

Олена Зеленська разом із першою леді Німеччини відвідали клініку "Шаріте", де лікують евакуйованих українських пацієнтів

Пожежа на НПЗ у російському Волгограді стала результатом атаки безпілотників СБУ

За підозрою у вбивстві 15-річної Пиявчик поліцейські затримали неповнолітнього юнака

Канада розглядає можливість передання Україні ракет CRV7

Спецназ СБУ за тиждень знищив 11 російських танків і 23 артилерійські системи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА