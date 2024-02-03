Зеленський нагородив військовослужбовців ГУР

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які проявили особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема знищення російського ракетного катера "Івановєц", повідомляє пресслужба глави держави в суботу.

Звертаючись до присутніх на зустрічі в Маріїнському палаці, президент зазначив, що радий можливості особисто подякувати їм, а також усім воїнам ГУР.

"Багато чого зроблено вами, багато чого зроблено воїнами ГУР і на землі, і на морі. Росія справді відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів, і це важливо, щоб російські винуватці цієї війни втрачали щодня від неї", - наголосив Зеленський.

Президент особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі, а саме ураження російського ракетного корабля "Івановєц".

"Складна операція на рейді озера Донузлав - шість прямих влучань морських дронів у корпус "Івановця". Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу", - додав глава держави.

Зеленський переконаний, що вся Україна пишається військовослужбовцями ГУР, які виконують завдання такої складності. "Честь, що ви в нас є. Наше завдання - берегти, підтримувати вас. Я хочу вам подякувати за те, що ви бережете життя всіх, ризикуючи своїм", - сказав президент.

Глава держави вручив військовим ГУР Міноборони ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени "За мужність" ІІІ ступеня.