Події

14:40 03.02.2024

Унаслідок ДТП у Рівненській області загинули 4 людини, 13 дітей залишилися сиротами

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Унаслідок ДТП у Рівненській області загинули 4 людини, 13 дітей залишилися сиротами

У п'ятницю, 2 лютого, в районі села Михайлин Березнівського району Рівненської області сталася ДТП за участю мікроавтобуса і вантажівки, повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

"Поліцейські на місці події встановили, що на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, 50-річний мешканець села Вітковичі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою DAF під керуванням 30-річного жителя Клесова. Унаслідок ДТП на місці події загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки - 47-річна мешканка села Вітковичі та 43-річна мешканка села Богуші. Крім того, з тяжкими травмами госпіталізували ще двох пасажирів: 37-річну жительку села Богуші та її 44-річного односельця. Останній, незважаючи на надану медиками допомогу, помер у лікарні", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Працівники слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України.

Водій вантажівки за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий.

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль повідомив, що внаслідок ДТП без батьків залишилися діти з двох сімей.

"Без батьків і матерів залишилися діти з двох сімей цієї громади. В одній із сімей батьків втратили вісім неповнолітніх дітей, в іншій - п'ятеро. Наразі всі неповнолітні перебувають із родичами. Служба у справах дітей стежить за ситуацією", - написав Коваль у телеграм-каналі.

Він додав, що взяв ситуацію під особистий контроль.

 

Теги: #дтп #рівненська_область

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