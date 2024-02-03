Олена Зеленська разом із першою леді Німеччини відвідали клініку "Шаріте", де лікують евакуйованих українських пацієнтів

У межах візиту до Німеччини дружина президента України Олена Зеленська разом із першою леді ФРН Ельке Бюденбендер відвідали клініку "Шаріте" і провели зустріч із федеральним міністром охорони здоров'я Карлом Лаутербахом та головою правління університетської клініки "Шаріте" Хейо Кремером.

"Високо ціную лідерську роль університетської клініки "Шаріте" та ваше особисте лідерство, професоре Кремер, у розвитку співпраці між нашими країнами у сфері охорони здоров'я. Користуючись присутністю пані Ельке Бюденбендер і пана міністра Карла Лаутербаха, хочу подякувати їм, лікарні й усім залученим урядовцям і партнерам за лідерство в наданні медичної допомоги евакуйованим українським громадянам із тяжкими опіковими та мінно-вибуховими травмами внаслідок російської воєнної агресії", - цитує Зеленську пресслужба президента України.

Зеленська наголосила, що Німеччина є основним партнером України у здійсненні медичної евакуації пацієнтів і прийняла понад 30% усіх вивезених українських хворих (дорослих і дітей) у межах спільної з Єврокомісією програми "Медевак" - найбільше серед усіх держав, які долучилися до програми. Станом на 31 січня до Німеччини евакуйовано 1044 постраждалих, зокрема 735 військовослужбовців. До ФРН вивезено понад 125 дітей з онкологічними захворюваннями. З 11 квітня 2022 року Німеччина щотижня надає пропозиції про готовність прийняти нових пацієнтів. Крім того, німецький уряд забезпечив механізм повернення евакуйованих хворих після лікування.

Дружина президента України відзначила також досвід українсько-німецького медичного партнерства на прикладі мережі SOLOMIYA, заснованої на базі Університетської клініки "Шаріте". Це проєкт із надання психосоціальної підтримки людям в Україні, який об'єднує 34 клініки в Німеччині та в нашій країні. Метою проєкту є зміцнення психічного здоров'я, надання невідкладної допомоги та допомоги у сфері травматології, а також забезпечення необхідними медикаментами. Ініціативу фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Разом із першою леді Німеччини Зеленська відвідала структурний підрозділ "Шаріте" - Клініку педіатрії, онкології та гематології. Перші леді поспілкувалися з маленькими українськими пацієнтами клініки.

За інформацією пресслужби президента України, перша українська дитина та її батьки прибули сюди 2 березня 2022 року. Наразі клініка допомогла розподілити вже 350 дітей з онкодіагнозами до 52 дитячих онкологічних центрів по всій Німеччині за програмою Safer Ukraine St. Jude. У самій "Шаріте" зараз лікуються 23 маленьких пацієнти з України. Ці діти або потребували особливо складного лікування, або були в такому стані, що подальшого транспортування потрібно було уникнути за всяку ціну. У "Шаріте" їм проводять трансплантацію, комбіновану хіміоімунотерапію, CAR-T-клітинну терапію.

Незабаром 35 студентів з України навчатимуться в університетській клініці "Шаріте".

Крім того, під час візиту до Німеччини Зеленська зустрілася з президентом Бундестагу Бербель Бас, узяла участь у заході в резиденції Федерального президента Німеччини Bellevue Palace (Берлін) із нагоди Українсько-німецької конференції з питань ментального здоров'я, психосоціальної підтримки та реабілітації, де зустрілася з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Цього року Німеччина прийматиме важливу конференцію з питань відновлення України, що відбудеться в червні в Берліні. Сподіваємося на її успішне проведення та вагомий внесок міжнародної спільноти у відновлення України, а отже, інвестиції в Україну.