Пожежа на НПЗ у російському Волгограді стала результатом атаки безпілотників СБУ

Пожежа на одному з найбільших російських нафтопереробних заводів у Волгограді - результат успішної атаки безпілотників Служби безпеки України, повідомляють джерела агентства "Інтерфакс-Україна".

Наші джерела повідомляють, що два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б'ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику постачання пального для ворожої техніки, а й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть", - повідомляє джерело.

Раніше, наприкінці січня, безпілотники СБУ атакували морський термінал у російському Усть-Лузі та нафтопереробний завод у Туапсе. За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів.