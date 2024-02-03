Події

08:14 03.02.2024

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів

1 хв читати
Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів, 10 танків, 13 бронемашин, 26 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 15 безпілотників, 39 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє оновлену інформацію про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 387940 (+880) осіб, танків - 6341 (+10) од, бойових броньованих машин - 11805 (+13) од, артилерійських систем - 9300 (+26) од, РСЗВ/MLRS - 979 (+1) од, засоби ППО - 663 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7161 (+15), крилаті ракети - 1847 (+0), кораблі/катери - 24 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки й автоцистерн - 12352 (+36) од, спеціальної техніки - 1473 (+3)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:21 03.02.2024
Українська авіація завдала ударів по десяти районах розташування сил РФ

Українська авіація завдала ударів по десяти районах розташування сил РФ

07:19 03.02.2024
На фронті за добу було 77 зіткнень, ЗСУ відбили 44 атаки на авдіївському напрямку

На фронті за добу було 77 зіткнень, ЗСУ відбили 44 атаки на авдіївському напрямку

07:10 03.02.2024
Армія РФ за добу завдала по Україні два ракетних і 86 авіаційних ударів

Армія РФ за добу завдала по Україні два ракетних і 86 авіаційних ударів

19:49 02.02.2024
Окупанти за добу завдали 50 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Окупанти за добу завдали 50 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

19:46 02.02.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

19:25 02.02.2024
За добу на фронті було 55 бойових зіткнень, ЗС України відбили 29 атак окупантів на авдіївському напрямку

За добу на фронті було 55 бойових зіткнень, ЗС України відбили 29 атак окупантів на авдіївському напрямку

08:19 02.02.2024
Втрати окупантів становили 830 осіб за добу - Генштаб

Втрати окупантів становили 830 осіб за добу - Генштаб

08:12 02.02.2024
ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

08:05 02.02.2024
Українська авіація за добу уразила 13 районів зосередження о/с і військової техніки ворога, знищено ракетний катер

Українська авіація за добу уразила 13 районів зосередження о/с і військової техніки ворога, знищено ракетний катер

08:00 02.02.2024
Українські військові відбили 22 атаки на авдіївському напрямку

Українські військові відбили 22 атаки на авдіївському напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після нічної атаки БПЛА у Кривому Розі запроваджують аварійні відключення електроенергії

РФ вночі атакувала ракетами Х-59 і "Шахедами", силами ППО ліквідовано 9 із 14 БПЛА противника

Унаслідок ракетної атаки, попередньо, є влучання в Миргородському районі - Полтавська ОВА

В Україну прибули ще дві системи ППО - Зеленський

Зеленський після Ставки: 90% дронів на фронті - вітчизняного виробництва

ОСТАННЄ

Війська РФ просунулися неподалік Авдіївки, біля коксохіму тривають позиційні бої

У Херсонській області за добу через обстріли семеро людей дістали поранення, зокрема одна дитина

Окупанти обстріляли близько 15 населених пунктів на Харківщині, постраждалих не зафіксовано

Після нічної атаки БПЛА у Кривому Розі запроваджують аварійні відключення електроенергії

У Дніпропетровській області через атаку БПЛА виникли дві пожежі, без світла залишилися 15 тис. осіб

Флот РФ тримає в Чорному та Азовському морях три військові кораблі

РФ вночі атакувала ракетами Х-59 і "Шахедами", силами ППО ліквідовано 9 із 14 БПЛА противника

Прокуратура Франції почала розслідування загибелі в Бериславі двох французьких волонтерів

3 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

BAT і Philip Morris врегулювали патентний спір навколо електронних сигарет та іншої продукції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА