Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів, 10 танків, 13 бронемашин, 26 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 15 безпілотників, 39 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє оновлену інформацію про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 387940 (+880) осіб, танків - 6341 (+10) од, бойових броньованих машин - 11805 (+13) од, артилерійських систем - 9300 (+26) од, РСЗВ/MLRS - 979 (+1) од, засоби ППО - 663 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7161 (+15), крилаті ракети - 1847 (+0), кораблі/катери - 24 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки й автоцистерн - 12352 (+36) од, спеціальної техніки - 1473 (+3)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.