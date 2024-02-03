Події

07:34 03.02.2024

Флот РФ тримає в Чорному та Азовському морях три військові кораблі

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Флот РФ тримає в Чорному та Азовському морях три військові кораблі

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три військові кораблі, повідомляють Військово-морські сили ЗС України в суботу вранці.

"Станом на 07:00 03.02.2024. У Чорному морі 2 ворожі кораблі, в Азовському морі 1 ворожий корабель, у Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС.

Зазначається, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 15 суден, із них 4 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 10 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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