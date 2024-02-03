Події

07:19 03.02.2024

На фронті за добу було 77 зіткнень, ЗСУ відбили 44 атаки на авдіївському напрямку

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На фронті за добу було 77 зіткнень, ЗСУ відбили 44 атаки на авдіївському напрямку

Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень, зокрема українські воїни відбили 44 атаки на авдіївському напрямку, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 суботи.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність із метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів неподалік Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 29 атак ворога у Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області. На запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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