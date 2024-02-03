Армія РФ за добу завдала по Україні два ракетних і 86 авіаційних ударів

Ворог завдав 2 ракетних і 86 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 суботи.

Крім того, вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 14 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Бударки, Чорне, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Кліщіївка, Біла Гора, Олександропіль, Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Херсон, Саблуківка, Качкарівка, Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Берислав, Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.