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20:08 02.02.2024

Норвегія надасть США доступ до ще восьми військових об'єктів на території країни

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Норвегія надасть США доступ до ще восьми військових об'єктів на території країни

Норвегія і США в п'ятницю досягли домовленостей щодо розширення доступу Пентагону до норвезьких військових об'єктів у межах доповнення до двосторонньої угоди про співробітництво в сфері оборони від 2022 року, повідомив уряд королівства.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам і посол США в Осло Марк Натансон у п'ятницю підписали документ про внесення поправок до угоди, що передбачають дозвіл на використання Пентагоном додатково восьми військових об'єктів на території країни.

Нові узгоджені об'єкти включають аеродроми Андейя і Бардуфосс, базу і полігон Сетермоен на півночі Норвегії, аеродром Ерланд, базу Вернес і паливний термінал Намсен у центральній частині країни, головну військово-морську базу Гоконсверн поблизу міста Берген, підземний комплекс у печерах Осмарка і на півдні країни.

"В очікуванні згоди норвезького парламенту ці об'єкти можуть використовуватися Норвегією, Сполученими Штатами та іншими союзними силами для низки військових цілей. Підписання (доповнення) сприяє подальшому розвитку угоди про співпрацю в сфері оборони, яку ухвалив норвезький парламент у червні 2022 року", - заявив посол США в Норвегії.

Підписане в п'ятницю доповнення до угоди має бути представлено на схвалення парламенту королівства.

Разом із раніше вже наданими за чинною угодою аеродромами Рюгге, Евенес і Сола, а також військово-морською базою Рамсунд, США отримують доступ загалом до 12 військових об'єктів на території Норвегії.

У грудні 2023 року Швеція, Данія і Фінляндія також підписали двосторонні угоди про співпрацю у сфері оборони зі США. Угоди, які поки ще не набули чинності, передбачають використання США 17 військових об'єктів і територій у Швеції, 15 - у Фінляндії та трьох - у Данії.

 

 

Теги: #сша #угода #норвегія #бази

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