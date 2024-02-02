Події

19:46 02.02.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

1 хв читати
Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ, своєю чергою, минулої доби завдали ударів по трьох ворожих складах боєприпасів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 02.02.2024
Окупанти за добу завдали 50 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Окупанти за добу завдали 50 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

19:25 02.02.2024
За добу на фронті було 55 бойових зіткнень, ЗС України відбили 29 атак окупантів на авдіївському напрямку

За добу на фронті було 55 бойових зіткнень, ЗС України відбили 29 атак окупантів на авдіївському напрямку

08:19 02.02.2024
Втрати окупантів становили 830 осіб за добу - Генштаб

Втрати окупантів становили 830 осіб за добу - Генштаб

08:12 02.02.2024
ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

08:05 02.02.2024
Українська авіація за добу уразила 13 районів зосередження о/с і військової техніки ворога, знищено ракетний катер

Українська авіація за добу уразила 13 районів зосередження о/с і військової техніки ворога, знищено ракетний катер

08:00 02.02.2024
Українські військові відбили 22 атаки на авдіївському напрямку

Українські військові відбили 22 атаки на авдіївському напрямку

07:47 02.02.2024
Росіяни за добу здійснили два ракетних і 85 авіаударів, також майже 79 обстрілів із РСЗВ

Росіяни за добу здійснили два ракетних і 85 авіаударів, також майже 79 обстрілів із РСЗВ

20:25 01.02.2024
Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

20:18 01.02.2024
За добу ворог завдав двох ракетних і 66 авіаударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав двох ракетних і 66 авіаударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ

08:01 01.02.2024
Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після Ставки: 90% дронів на фронті - вітчизняного виробництва

Міжнародний суд ООН прийняв на розгляд позов України проти РФ щодо заяв Путіна про "геноцид на Донбасі"

Під час атаки на аеродром Бельбек 31 січня було знищено три ворожі літаки й особовий склад окупантів

Зеленський обговорив із головою ОБСЄ звільнення українських військовополонених і повернення депортованих до РФ дітей

Справу проти власника агрохолдингу Бахматюка щодо найбільшого в історії України хабара передано до суду - НАБУ

ОСТАННЄ

Кулеба закликав ОБСЄ використовувати свої можливості для розв'язання проблеми викрадених українських дітей і цивільних

Норвегія надасть США доступ до ще восьми військових об'єктів на території країни

Класифікатор професій в Україні розширено на 42 спеціальності

В Одеській області знайдено загиблою 15-річну дівчинку, яка зникла 21 січня, вбивцю встановлено

Зеленський після Ставки: 90% дронів на фронті - вітчизняного виробництва

"Рада сімох" фіналізує напрацювання наступного тижня для презентації їх Зеленському

Міжнародний суд ООН прийняв на розгляд позов України проти РФ щодо заяв Путіна про "геноцид на Донбасі"

Під час атаки на аеродром Бельбек 31 січня було знищено три ворожі літаки й особовий склад окупантів

У ХАМАСі вивчають можливість перемир'я з Ізраїлем, вимагають звільнити з в'язниць впливових членів руху

Зеленський обговорив із головою ОБСЄ звільнення українських військовополонених і повернення депортованих до РФ дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА