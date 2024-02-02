Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ, своєю чергою, минулої доби завдали ударів по трьох ворожих складах боєприпасів.