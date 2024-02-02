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11:50 02.02.2024

Необхідно стежити, щоб не допускати в школах цькування учнів-переселенців на мовному ґрунті - мовний омбудсмен

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Необхідно стежити, щоб не допускати в школах цькування учнів-переселенців на мовному ґрунті - мовний омбудсмен

 Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає за необхідне стежити, щоб не допускати в школах цькування на мовному ґрунті учнів-переселенців.

"Освітній процес триває не лише на уроках, тому вчителі у школі мають спілкуватися державною мовою, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють удома. Як учитель з величезним стажем можу сказати, що школа є архітектором нашого майбутнього", - сказав Кремінь в інтерв'ю освітньому проєкту "Освіторія".

Мовний омбудсмен наголосив, що заклади освіти - не місце для подвійних стандартів чи будь-яких мовних спекуляцій.

"Звісно, з особливою увагою треба ставитися до дітей, які стали вимушеними переселенцями. Якщо батьки спілкуються недержавною вдома, дитині може бути складно в школі, до того ж кожен регіон має свої діалектизми. Тому маємо пильнувати, щоб не допускати цькування на мовному ґрунті", - заявив він.

Як повідомлялося, раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що перерва є частиною освітнього процесу і під час неї освітяни мають говорити українською мовою.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що якщо педагог, викладаючи українською мовою, на перерві переходить на російську, він демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави.

 

Теги: #омбудсмен #переселенці

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