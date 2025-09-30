Освітній омбудсмен закликає до зміни моделі виплати зарплати педагогам, де б більше вагу мала ставка

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликає до зміни в Україні моделі виплати заробітної плати педагогічним працівникам, де б більше вагу мала ставка, а не надбавки і доплати.

"Хочу закликати розпочати роботу щодо зміни моделі до виплати заробітної плати. Ми маємо маленьку ставку і велику кількість надбавок і доплат", - сказала Лещик на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій у понеділок.

Вона розповіла, що третина звернень до освітнього омбудсмена стосується саме зарплат, тому що часто виплати залежать саме від позиції керівника та засновника освітнього закладу, через що надбавки і доплати скорочуються або взагалі не виплачуються.

Також вона звернула увагу на те, що наразі не зрозуміло, який саме рівень зарплат будуть мати молоді вчителі після запланованого на 2026 рік підвищення.

Як повідомлялося, 5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті немає достатніх коштів на виконання статті "Закону про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

16 вересня міністр освіти Лісовий заявив, що проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

29 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про необхідність виконати закон "Про освіту" і гарантувати вчителю найнижчої категорії дохід в три мінімальні заробітні плати.