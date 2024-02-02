Українська авіація за добу уразила 13 районів зосередження о/с і військової техніки ворога, знищено ракетний катер

Українська авіація за добу уразила 13 районів зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, зокрема Сили оборони ліквідували ворожий ракетний катер ЧФ РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 1 зенітно-ракетному комплексу противника", - ідеться у зведенні.

Також підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах і станції радіоелектронної боротьби противника.

Крім того, минулої доби сили Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України в західній частині тимчасово окупованого Криму знищили ракетний катер 41 бригади ракетних катерів чорноморського флоту РФ.