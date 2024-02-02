Українські військові відбили 22 атаки на авдіївському напрямку

Українські військовослужбовці на авдіївському напрямку відбили 22 ворожі атаки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом за минулу добу відбулося 63 бойових зіткнення, зазначає відомство.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 16 ворожих атак поблизу Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські військові продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 11 атак.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів біля Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

На шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів біля Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій.