Події

08:00 02.02.2024

Українські військові відбили 22 атаки на авдіївському напрямку

1 хв читати
Українські військові відбили 22 атаки на авдіївському напрямку

Українські військовослужбовці на авдіївському напрямку відбили 22 ворожі атаки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом за минулу добу відбулося 63 бойових зіткнення, зазначає відомство.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 16 ворожих атак поблизу Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські військові продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 11 атак.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів біля Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

На шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів біля Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:19 02.02.2024
Втрати окупантів становили 830 осіб за добу - Генштаб

Втрати окупантів становили 830 осіб за добу - Генштаб

08:12 02.02.2024
ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

08:05 02.02.2024
Українська авіація за добу уразила 13 районів зосередження о/с і військової техніки ворога, знищено ракетний катер

Українська авіація за добу уразила 13 районів зосередження о/с і військової техніки ворога, знищено ракетний катер

07:47 02.02.2024
Росіяни за добу здійснили два ракетних і 85 авіаударів, також майже 79 обстрілів із РСЗВ

Росіяни за добу здійснили два ракетних і 85 авіаударів, також майже 79 обстрілів із РСЗВ

20:25 01.02.2024
Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

20:18 01.02.2024
За добу ворог завдав двох ракетних і 66 авіаударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав двох ракетних і 66 авіаударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ

08:01 01.02.2024
Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів

07:14 01.02.2024
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

07:12 01.02.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила вісім ракетних і 94 авіаудари

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила вісім ракетних і 94 авіаудари

07:09 01.02.2024
Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено підстанцію "Укренерго", Кривий Ріг без світла

Україна потребує 2024 року отримання 18 млрд. євро від Євросоюзу

Залужний: Силам оборони України необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння

Залужний: Безпілотні системи та інші новітні види озброєнь - чи не єдиний інструмент виходу з воєнних дій позиційної форми

ОСТАННЄ

За добу окупанти обстріляли 25 населених пунктів у Запорізькій області, поранені дві людини - голова ОВА

Україна подала три елементи нематеріальної культурної спадщини на внесення до списків ЮНЕСКО у 2023 році - Мінкультури

Ворог 25 разів обстріляв Херсон, а по області випустив понад тисячу снарядів, є жертви і поранені

На Харківщині внаслідок бойових дій знеструмлено 64 населені пункти

П'ять ворожих "шахедів" ППО ліквідувала на півдні України - Сили оборони півдня

У Дніпропетровській області збили три ворожі БПЛА, проте внаслідок одного влучання знеструмлено 40 тис. користувачів, зокрема дві шахти

Рішення про виділення EUR50 млрд макрофінансової допомоги Україні гарантує стабільність фінансової підтримки Євросоюзом

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено підстанцію "Укренерго", Кривий Ріг без світла

РФ обстріляла авіабомбами культурну пам'ятку Кам'янська Січ

Окупанти здійснили масовану дронову атаку Кіровоградської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА