Росіяни за добу здійснили два ракетних і 85 авіаударів, також майже 79 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 2 ракетних і 85 авіаційних ударів, а також майже 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 п'ятниці.

Як повідомляється, один із ракетних ударів ворог завдав керованою авіаракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограда Донецької області.

Крім того, вночі окупанти здійснили черговий удар, застосувавши 25 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено.

Також авіаударів зазнали Вовчанськ, Вільхуватка, Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Суха Балка, Новобахмутівка, Новокалинове, Очеретине Авдіївка, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Вугледар, Новодонецьке, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.