Події

07:47 02.02.2024

Росіяни за добу здійснили два ракетних і 85 авіаударів, також майже 79 обстрілів із РСЗВ

1 хв читати
Росіяни за добу здійснили два ракетних і 85 авіаударів, також майже 79 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 2 ракетних і 85 авіаційних ударів, а також майже 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 п'ятниці.

Як повідомляється, один із ракетних ударів ворог завдав керованою авіаракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограда Донецької області.

Крім того, вночі окупанти здійснили черговий удар, застосувавши 25 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено.

Також авіаударів зазнали Вовчанськ, Вільхуватка, Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Суха Балка, Новобахмутівка, Новокалинове, Очеретине Авдіївка, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Вугледар, Новодонецьке, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:19 02.02.2024
Втрати окупантів становили 830 осіб за добу - Генштаб

Втрати окупантів становили 830 осіб за добу - Генштаб

08:12 02.02.2024
ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

08:05 02.02.2024
Українська авіація за добу уразила 13 районів зосередження о/с і військової техніки ворога, знищено ракетний катер

Українська авіація за добу уразила 13 районів зосередження о/с і військової техніки ворога, знищено ракетний катер

08:00 02.02.2024
Українські військові відбили 22 атаки на авдіївському напрямку

Українські військові відбили 22 атаки на авдіївському напрямку

20:25 01.02.2024
Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

20:18 01.02.2024
За добу ворог завдав двох ракетних і 66 авіаударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав двох ракетних і 66 авіаударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ

08:01 01.02.2024
Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів

07:14 01.02.2024
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

07:12 01.02.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила вісім ракетних і 94 авіаудари

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила вісім ракетних і 94 авіаудари

07:09 01.02.2024
Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено підстанцію "Укренерго", Кривий Ріг без світла

Україна потребує 2024 року отримання 18 млрд. євро від Євросоюзу

Залужний: Силам оборони України необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння

Залужний: Безпілотні системи та інші новітні види озброєнь - чи не єдиний інструмент виходу з воєнних дій позиційної форми

ОСТАННЄ

За добу окупанти обстріляли 25 населених пунктів у Запорізькій області, поранені дві людини - голова ОВА

Україна подала три елементи нематеріальної культурної спадщини на внесення до списків ЮНЕСКО у 2023 році - Мінкультури

Ворог 25 разів обстріляв Херсон, а по області випустив понад тисячу снарядів, є жертви і поранені

На Харківщині внаслідок бойових дій знеструмлено 64 населені пункти

П'ять ворожих "шахедів" ППО ліквідувала на півдні України - Сили оборони півдня

У Дніпропетровській області збили три ворожі БПЛА, проте внаслідок одного влучання знеструмлено 40 тис. користувачів, зокрема дві шахти

Рішення про виділення EUR50 млрд макрофінансової допомоги Україні гарантує стабільність фінансової підтримки Євросоюзом

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено підстанцію "Укренерго", Кривий Ріг без світла

РФ обстріляла авіабомбами культурну пам'ятку Кам'янська Січ

Окупанти здійснили масовану дронову атаку Кіровоградської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА