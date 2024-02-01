Україна зверталася до РФ щодо нібито загиблих військовополонених унаслідок катастрофи Іл-76, але там проігнорували цей запит - ГУР

Україна зверталася до РФ із запитом щодо повернення тіл полонених, які нібито загинули внаслідок авіатрощі російського Іл-76, однак Росія не відреагувала на це, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Щодо інформації про загибель - так, Україна зверталася і продовжує звертатися щодо передачі тіл", - сказав він у телеефірі "UAразом".

За його словами, поки що російська сторона на це не відреагувала.

Юсов наголосив на актуальності вимоги України щодо проведення неупередженого міжнародного розслідування стосовно не лише обставин падіння літака Іл-76, а з'ясування, хто чи що насправді було всередині - люди чи боєкомплект.

"Поки що Росія не підтвердила процес, що стосується міжнародного відкритого розслідування", - наголосив Юсов.

Представник української розвідки повідомив, що обмін військовополоненими 31 січня став "майже завершенням" зірваної операції в день інциденту з катастрофою російського літака. За його словами, у рамках обміну додому повернулися українці, яких мали обміняти 24 січня.

"Крім 65 осіб зі списку, який оприлюднили підконтрольні Кремлю пропагандисти РФ", - додав він.

За його словами, в Україні продовжують вважати їх військовополоненими.

Як повідомлялося, у середу, 31 січня, Україна і Росія провели другий від початку року обмін військовополоненими.