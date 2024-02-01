Події

20:25 01.02.2024

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

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Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

Протягом дня авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та озброєння, а також по одному зенітно-ракетному комплексу ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні в четвер увечері.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по чотирьох артилерійських засобах і станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Крім цього, в ніч на 1 лютого сили ГУР Міноборони знищили ракетний катер 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ у західній частині тимчасово окупованого Криму.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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