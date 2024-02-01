За добу ворог завдав двох ракетних і 66 авіаударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 66 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У зведенні, опублікованому в четвер увечері, зазначається, що одного з ракетних ударів ворог завдав керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі м. Мирноград Донецької області.

Загалом за добу окупанти завдали авіаційних ударів у районах Вовчанська, Вільхуватки, Колодязного, Синьківки, Піщаного Харківської області, Спірного, Сухої Балки, Новобахмутівки, Новокалинового, Очеретиного, Орлівки, Костянтинівки, Єлизаветівки, Вугледара, Новодонецького, Старомайорського Донецької області, Новодарівки Запорізької області, Новокаїрів, Червоного Маяка, Новоберислава, Берислава, Кринок Херсонської області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 133 населених пункти в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Херсоні. Крім цього, окупанти обстріляли з РСЗВ райони населених пунктів Ольгівка, Кринки, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Чорнобаївка Херсонської області.