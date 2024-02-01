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19:29 01.02.2024

Через російський удар у Бериславі загинули два волонтери - громадянина Франції, ще троє іноземців, а також громадянин України дістали поранень

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Через російський удар у Бериславі загинули два волонтери - громадянина Франції, ще троє іноземців, а також громадянин України дістали поранень

Унаслідок російського удару по Бериславу загинули двоє волонтерів - громадян Франції, ще троє іноземних громадян дістали легких травм, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через ворожий удар по Бериславу загинули й постраждали іноземні волонтери. Армія рф вбила двох громадян Франції. Ще троє іноземців дістали легких травм. Серед поранених також активіст українського представництва організації", - написав Прокудін у телеграм-каналі в четвер увечері.

Як уточнили в Національній поліції, іноземні волонтери загинули внаслідок атаки ворожих БПЛА, поранені були троє чоловіків і одна жінка. "Попередньо встановлено, що загиблі були громадянами Франції. Троє поранених, серед яких і жінка, - також іноземці. Четвертий чоловік, який отримав травми, – 41-річний одесит. Усі постраждалі приїхали на Херсонщину як волонтери. У результаті атаки суттєво пошкоджено їхні транспортні засоби", - йдеться в повідомленні Національної поліції.

Поранених доправили до лікарні, їм надають необхідну допомогу.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, за даними слідства, атака сталася близько 16:00. Попередньо, здійснено масований обстріл із використанням безпілотних літальних апаратів. Триває слідство.

 

 

 

Теги: #іноземці #загибель #волонтери #херсонська_область

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