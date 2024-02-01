Події

18:46 01.02.2024

Шмигаль вважає реалістичним завдання для України випустити 1 млн дронів у 2024 році

1 хв читати
Шмигаль вважає реалістичним завдання для України випустити 1 млн дронів у 2024 році

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає реалістичним завдання для України випустити мільйон дронів для фронту у 2024 році.

"У нашому фокусі - дрони та інші військові інновації. Ключове завдання - активізувати виробництво безпілотників, боєприпасів, іншої сучасної зброї та наситити нею Сили оборони. Президент Володимир Зеленський поставив чітку мету - випустити цього року мільйон дронів для фронту. З огляду на ту базу і потенціал, який є сьогодні, - це дуже реалістичне завдання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

Прем'єр наголосив, що влада робить ставку не тільки на державні проєкти, а й приватні компанії.

"Коли чотири з п'яти компаній в оборонному секторі - приватний бізнес, це дає ефективність, інновації, швидкість. Нині в Україні майже 200 компаній випускають дрони, а позаторік їх було лише сім", - зазначив він.

Шмигаль також розповів, що у 2023 році українські компанії виготовили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році.

Крім того, за його словами, уряд багато уваги приділяє розробкам систем РЕБ, а також працює над проєктами автоматичних турелей і розміновувачів.

Теги: #виробництво #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:34 01.02.2024
"Українська команда" відкрила великий збір на ударні безпілотники

"Українська команда" відкрила великий збір на ударні безпілотники

09:52 01.02.2024
В Україні у 2023 році значно розширили виробництво БПЛА - Міноборони

В Україні у 2023 році значно розширили виробництво БПЛА - Міноборони

23:36 31.01.2024
Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова

09:24 31.01.2024
Унаслідок вечірньої ворожої атаки дронів на Харків постраждали чотири мирних жителі - ОВА

Унаслідок вечірньої ворожої атаки дронів на Харків постраждали чотири мирних жителі - ОВА

19:55 30.01.2024
Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів - Зеленський

Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів - Зеленський

07:06 30.01.2024
РФ налаштовує ППО для відбивання атак українських дронів

РФ налаштовує ППО для відбивання атак українських дронів

20:45 29.01.2024
Зеленський: Одне з головних завдань року - випереджати ворога в якості роботи з дронами

Зеленський: Одне з головних завдань року - випереджати ворога в якості роботи з дронами

14:44 29.01.2024
Ворог значно посилив використання дронів на півдні України - Гуменюк

Ворог значно посилив використання дронів на півдні України - Гуменюк

18:51 28.01.2024
Німецька Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity різних модифікацій

Німецька Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity різних модифікацій

16:24 28.01.2024
Київщина передала партію дронів і пікапів для 72 ОБМ ім.Чорних Запорожців

Київщина передала партію дронів і пікапів для 72 ОБМ ім.Чорних Запорожців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Надання Україні EUR50 млрд фінпідтримки пов'язане з її зусиллями у відновленні та реформуванні - висновки Європейської ради

Лідери ЄС мають намір до березня вирішити питання про збільшення фінансування військової підтримки України - заява

Зеленський у зверненні до учасників саміту Євроради: Потрібна ваша єдність щодо створення Фонду допомоги Україні на EUR5 млрд строком на 4 роки

Україна розраховує отримати від ЄС перші EUR4,5 млрд за Ukraine Facility у березні – перша віцепрем'єрка

Європарламент проголосує EUR50 млрд для України на пленарному засіданні наприкінці лютого - Мецола

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв Нікопольський район, пошкоджено дев'ять приватних будинків і сільськогосподарське підприємство

Ворог обстрілює Херсон, чути вибухи - голова МВА

Орбан стверджує, що на саміті ЄС домігся виконання своїх вимог

Україна виступає за повноцінний міжнародний трибунал, який дасть змогу зняти імунітет із президента, прем'єр-міністра і глави МЗС Росії

Запис на відбір ДНК-зразків за кордоном у родичів зниклих безвісти продовжено

Російські війська атакували Берислав дронами, постраждала жінка

У Миколаївській області внаслідок детонації боєприпасу одна людина загинула, ще троє постраждали - ДСНС

Надання Україні EUR50 млрд фінпідтримки пов'язане з її зусиллями у відновленні та реформуванні - висновки Європейської ради

Єврорада визначила умови, на яких Україна отримуватиме макрофінансову допомогу ЄС

Лідери ЄС мають намір до березня вирішити питання про збільшення фінансування військової підтримки України - заява

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА