Лідери ЄС одноголосно схвалили EUR50 млрд для України - Мішель

27 лідерів країн Євросоюзу домовилися про додатковий EUR50-мільярдний пакет підтримки України в рамках бюджету ЄС, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"У нас є угода. Єдність. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий EUR50-мільярдний пакет підтримки України в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стійке, довгострокове і передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство і відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", - написав Мішель у соцмережі Х у четвер.