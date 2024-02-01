Події

12:36 01.02.2024

Лідери ЄС одноголосно схвалили EUR50 млрд для України - Мішель

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Лідери ЄС одноголосно схвалили EUR50 млрд для України - Мішель

27 лідерів країн Євросоюзу домовилися про додатковий EUR50-мільярдний пакет підтримки України в рамках бюджету ЄС, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"У нас є угода. Єдність. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий EUR50-мільярдний пакет підтримки України в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стійке, довгострокове і передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство і відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", - написав Мішель у соцмережі Х у четвер.

 

Теги: #україна #єс #пакет #допомога

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