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12:10 01.02.2024

Глава МВС: Нацгвардія в січні 2024 року знищила й вивела з ладу 112 ворожих танків

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Глава МВС: Нацгвардія в січні 2024 року знищила й вивела з ладу 112 ворожих танків

Бійці Національної гвардії України в січні 2024 року знищили й вивели з ладу 112 танків РФ, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"За перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії знищили та вивели з ладу 112 російських танків загальною вартістю понад $300 млн", - написав міністр у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, серед пошкоджених і знищених бойових машин - близько десяти танків Т-90 "Прорив".

У повідомленні міністра оприлюднено відео одного з епізодів роботи аеророзвідників Нацгвардії.

 

Теги: #рф #танки #знищення

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