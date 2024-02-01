Глава МВС: Нацгвардія в січні 2024 року знищила й вивела з ладу 112 ворожих танків

Бійці Національної гвардії України в січні 2024 року знищили й вивели з ладу 112 танків РФ, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"За перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії знищили та вивели з ладу 112 російських танків загальною вартістю понад $300 млн", - написав міністр у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, серед пошкоджених і знищених бойових машин - близько десяти танків Т-90 "Прорив".

У повідомленні міністра оприлюднено відео одного з епізодів роботи аеророзвідників Нацгвардії.